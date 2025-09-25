Deputado bolsonarista critica "família Bolsonaro" e projeta mais 4 anos do PT

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) fez um duro pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, em Brasília, pedindo que os líderes da direita brasileira encontrem um rumo único para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. Com o mote “Lula agradece!”, o parlamentar alertou que a falta de consenso dentro do campo da extrema-direita pode garantir mais quatro anos de governo do PT.

De acordo com Otoni, a pulverização de pré-candidaturas — com a possibilidade de disputas internas entre nomes da própria família Bolsonaro — fragiliza o bloco de oposição.

Leia também: Careca do INSS depõe na CPMI nesta quinta-feira (25)

“Eduardo Bolsonaro se lança candidato a presidente no lugar do pai. Agora, a dona Michelle Bolsonaro diz que também pode ser candidata no lugar do marido. Eu queria fazer um apelo ao presidente Bolsonaro: organize a sua família, organize a sua casa para o bem do Brasil”, declarou.

Otoni ainda afirmou que a desorganização do campo da extrema-direita é o maior obstáculo à alternância de poder. “A família não se entende, nós não temos norte. Então, o que vai acontecer é que, novamente, nós teremos mais quatro anos de PT. Por causa da competência deles? Não, por causa da nossa desorganização”, criticou.

O discurso provocou reação entre parlamentares aliados e gerou repercussão imediata nas redes sociais, acirrando o debate sobre a necessidade de unidade no espectro político de direita a menos de um ano e meio do início oficial da corrida presidencial.