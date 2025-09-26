Desaparecidas? Irmãs na verdade estavam presas no ES por furto; veja

Duas irmãs, de 20 e 23 anos, foram presas na última quinta-feira (25), suspeitas de furtar um supermercado em Vitória. Elas foram flagradas no estacionamento do local com chocolates e outros produtos escondidos em uma mochila.

Sem saber da prisão, amigos compartilharam nas redes sociais mensagens pedindo ajuda para encontrá-las, acreditando que estavam desaparecidas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para averiguar a suspeita de furto em um supermercado de Jardim da Penha. Durante a abordagem, as irmãs se ofereceram para pagar pelos itens, mas a gerência não aceitou.

As duas foram conduzidas pela Guarda Municipal até a Delegacia Regional de Vitória e autuadas em flagrante por furto qualificado. Em seguida, foram transferidas para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, onde a Sejus confirmou a entrada na manhã desta sexta-feira (26).