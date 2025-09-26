Mulher grávida é atingida por tiro enquanto estava em casa no ES

Uma mulher grávida de cinco meses foi baleada na última quinta-feira (25) enquanto estava em casa, em Cariacica.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 31 anos, estava na cozinha quando foi atingida por um disparo na região da virilha. Ela foi socorrida pelo marido e levada inicialmente ao Pronto Atendimento do município.

A mulher relatou que ouviu um grito antes de ser atingida, mas não conseguiu identificar de onde partiu ou quem seria o autor do disparo. Nenhum vizinho afirmou ter escutado tiros e a Polícia Militar informou que não recebeu chamadas relacionadas ao caso.

Após atendimento inicial, a gestante foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e, em seguida, encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.