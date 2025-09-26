Segurança

Mulher grávida é atingida por tiro enquanto estava em casa no ES

A mulher relatou que ouviu um grito antes de ser atingida, mas não conseguiu identificar de onde partiu ou quem seria o autor do disparo.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

fachada Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (Heue)
Foto: Divulgação

Uma mulher grávida de cinco meses foi baleada na última quinta-feira (25) enquanto estava em casa, em Cariacica.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 31 anos, estava na cozinha quando foi atingida por um disparo na região da virilha. Ela foi socorrida pelo marido e levada inicialmente ao Pronto Atendimento do município.

Leia também: Cachoeiro: homem é resgatado após queda em galeria pluvial

A mulher relatou que ouviu um grito antes de ser atingida, mas não conseguiu identificar de onde partiu ou quem seria o autor do disparo. Nenhum vizinho afirmou ter escutado tiros e a Polícia Militar informou que não recebeu chamadas relacionadas ao caso.

Após atendimento inicial, a gestante foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e, em seguida, encaminhada ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

CariacicaPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por