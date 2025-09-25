Dois homens são presos com 16 armas durante operação em Afonso Cláudio

Dois homens foram presos na última quarta-feira (24), em Afonso Cláudio, durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Segundo as informações, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em Córrego da Liberdade, distrito de Vila Pontões. No local, foram encontradas 16 armas de fogo, incluindo espingardas, revólveres, garruchas e pistolas, além de mais de 270 munições de diversos calibres e dois celulares.

A Operação Desarme tem como objetivo retirar armas ilegais de circulação e coibir crimes violentos. Os dois detidos, de 24 e 70 anos, foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.