VÍDEO | Motorista fica ferido em acidente grave em Cachoeiro
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.
Um motorista ficou ferido em um grave acidente na BR-482, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (25).
De acordo com as informações, o condutor de uma carreta ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.
