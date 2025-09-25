Segurança

VÍDEO | Motorista fica ferido em acidente grave em Cachoeiro

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Santa Casa Cachoeiro
Foto: Divulgação

Um motorista ficou ferido em um grave acidente na BR-482, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (25).

De acordo com as informações, o condutor de uma carreta ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesCachoeiro de Itapemirim

