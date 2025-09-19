Segurança

Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Cachoeiro

As duas foram conduzidas sem lesões à delegacia para as providências legais.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação | PMES

Duas mulheres foram presas durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, após denúncias de tráfico de drogas na escadaria Orlando Stefanato.

Segundo a ocorrência, os policiais visualizaram uma suspeita vendendo entorpecentes. Ao notar a presença da equipe, ela entrou em um imóvel aparentemente abandonado, de onde outra mulher arremessou uma sacola preta pela janela. Dentro da sacola foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína.

Leia também: Cachoeiro alcança 94 dias sem homicídios, índice histórico no ES

Na abordagem, uma das envolvidas estava com dinheiro em notas fracionadas e material usado para embalar drogas, além de ter confessado a venda dos entorpecentes. A outra admitiu ter ido ao local para comprar crack.

As duas foram conduzidas sem lesões à delegacia para as providências legais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por