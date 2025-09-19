Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Cachoeiro

Duas mulheres foram presas durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, após denúncias de tráfico de drogas na escadaria Orlando Stefanato.

Segundo a ocorrência, os policiais visualizaram uma suspeita vendendo entorpecentes. Ao notar a presença da equipe, ela entrou em um imóvel aparentemente abandonado, de onde outra mulher arremessou uma sacola preta pela janela. Dentro da sacola foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína.

Na abordagem, uma das envolvidas estava com dinheiro em notas fracionadas e material usado para embalar drogas, além de ter confessado a venda dos entorpecentes. A outra admitiu ter ido ao local para comprar crack.

As duas foram conduzidas sem lesões à delegacia para as providências legais.