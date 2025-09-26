É hoje! FECAP abre edição com shows, negócios e celebração em Brejetuba

A Feira de Negócios Capixaba (FECAP) começa nesta sexta-feira (26) em Brejetuba, com programação gratuita que mistura cultura, música, empreendedorismo e homenagens pelos 30 anos de emancipação política do município. O evento, que se estende até domingo (28), já é considerado um dos maiores do calendário econômico e cultural do Espírito Santo.

A festa reúne atrações para toda a família, incluindo shows musicais, rodeio, motocross, desfiles e a tradicional Coagem do Maior Café do Mundo, símbolo da força produtiva da cidade.

Leia também: Brejetuba: FECAP acontece no Festival do Maior Café do Mundo

A abertura oficial ocorre às 17h, seguida dos desfiles da Princesa Mirim, Rainha do Café e Rainha do Rodeio, além de apresentações musicais que vão madrugada adentro.

Polo de negócios e inovação

Mais do que entretenimento, a FECAP funciona como polo de negócios e inovação. Empreendedores, artesãos e produtores terão espaço para expor produtos e serviços. O objetivo é fortalecer o setor e ampliar oportunidades de investimento. A feira é organizada pela Prefeitura de Brejetuba em parceria com a Câmara Municipal e conta com apoio do Governo do Espírito Santo, Secretaria de Agricultura (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, Banestes e portal AQUINOTICIAS.COM.

Programação completa

Sexta-feira – 26/09

17h – Abertura da feira e desfile da Princesa Mirim

18h – Desfile da Rainha do Café e Rainha do Rodeio

19h – Rodeio

20h – Show com Paulo Godin

23h – Show com Rick & Renner

1h – Show com Pablo & Matheus

Sábado – 27/09

14h – Abertura da feira e Samba MLK

19h – Coagem do Maior Café do Mundo

20h – Rodeio

21h – Show com Os Patrões

23h – Show com Antony & Gabriel

1h – Show com Alencacio Schuenk

Domingo – 28/09

9h – Motocross

12h – Abertura da feira e show com Celinho do Acordeon

18h – Show com Diego Marques

19h – Rodeio

22h – Show com Edy Brito & Samuel

1h – Show com Matheus Machado