Emprego! Vaga aberta para Auxiliar Administrativo em Cachoeiro
Veja detalhes.
O escritório Caroline Bonacossa Advocacia está com oportunidade de emprego aberta para Auxiliar Administrativo em Cachoeiro de Itapemirim.
A vaga é destinada a candidatos que tenham ensino médio completo, além de perfil organizado, proativo, boa comunicação e disposição para aprender.
Entre os benefícios oferecidos, estão:
- Plano de carreira
- Ticket alimentação
- Plano de saúde Unimed
- Plano odontológico
- Remuneração variável
Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].
