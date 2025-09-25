Oportunidades

Emprego! Vaga aberta para Auxiliar Administrativo em Cachoeiro

Administradores trabalhando
O escritório Caroline Bonacossa Advocacia está com oportunidade de emprego aberta para Auxiliar Administrativo em Cachoeiro de Itapemirim.

A vaga é destinada a candidatos que tenham ensino médio completo, além de perfil organizado, proativo, boa comunicação e disposição para aprender.

Entre os benefícios oferecidos, estão:

  • Plano de carreira
  • Ticket alimentação
  • Plano de saúde Unimed
  • Plano odontológico
  • Remuneração variável

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected].

