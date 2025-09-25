Leonardo DiCaprio volta aos cinemas com filme cotado para o Oscar; veja onde assistir

De volta às telonas, em “Uma Batalha Após a Outra”, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.

Nesse sentido, tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas. Isso porque, quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota.

Leia também: Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições no ES

Assim, diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 1

A Grande Viagem Da Sua Vida (2D)

Todos os dias – 18h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)

Todos os dias – 20h15 (DUBLADO)

Sala 3

Uma Batalha Após A Outra (2D)

Todos os dias – 17h | 20h (DUBLADO)

Sala 4

Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Animais Perigosos (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completo – Cine Ritz Perim

Sala 1

A Sogra Perfeita 2 (2D)

Todos os dias – 17h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)

Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)

Sala 2

Uma Batalha Após A Outra (2D)

Todos os dias – 17h15 | 20h15 (DUBLADO)

Sala 3

Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)