Leonardo DiCaprio volta aos cinemas com filme cotado para o Oscar; veja onde assistir
Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.
De volta às telonas, em "Uma Batalha Após a Outra", Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.
Nesse sentido, tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas. Isso porque, quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota.
Assim, diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.
Programação completa – Cine Unimed
Sala 1
A Grande Viagem Da Sua Vida (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- Todos os dias – 20h15 (DUBLADO)
Sala 3
Uma Batalha Após A Outra (2D)
- Todos os dias – 17h | 20h (DUBLADO)
Sala 4
Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)
- Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Animais Perigosos (2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completo – Cine Ritz Perim
Sala 1
A Sogra Perfeita 2 (2D)
- Todos os dias – 17h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA
Invocação do Mal: O Último Ritual (2D)
- Todos os dias – 19h30 (DUBLADO)
Sala 2
Uma Batalha Após A Outra (2D)
- Todos os dias – 17h15 | 20h15 (DUBLADO)
Sala 3
Zoopocalipse – Uma Aventura Animal (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Demon Slayer: Castelo Infinito (2D)
- Todos os dias – 19h (DUBLADO)
