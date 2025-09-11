Oportunidades

Empresa abre vaga para auxiliar de almoxarifado em Cachoeiro

A empresa oferece benefícios como transporte e alimentação, seguro de vida e convênio com farmácia.

Foto: Reprodução

A AGF Equipamentos está com vaga aberta para auxiliar de almoxarifado em Cachoeiro de Itapemirim. A oportunidade é destinada a homens e mulheres, com início imediato e salário a combinar.

Entre os requisitos estão: ensino médio completo, conhecimento em pacote Office, perfil organizado e experiência em expedição, separação e recebimento de materiais. Um diferencial para a vaga é ter curso técnico em logística.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] dentro do prazo estipulado pela empresa.

