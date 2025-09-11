Parque da Cachoeira da Fumaça realiza soltura de seriema em Alegre

O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, em parceria com a Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Alegre, realizou a soltura de uma seriema que havia sido resgatada debilitada na região, no dia 29 de agosto.

A ave foi devolvida ao mesmo local em que foi encontrada, atendendo a um pedido da comunidade local, que reconheceu o animal como parceiro de outra seriema que habita a área.

A ave apresentava inflamações no pé causadas por linhas presas que provocaram a compressão do membro, quase resultando em amputação. Esse tipo de ferimento compromete a sobrevivência do animal, que depende das patas para caminhar longas distâncias e capturar presas.

“O resgate e encaminhamento de animais para a reabilitação em centros especializados, como os Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), é importante para a conservação da fauna silvestre, contribuindo para evitar a perda de patrimônio genético e consequentemente declínio de suas populações. O Parque, junto às demais instituições de meio ambiente, atua na facilitação dessa ação, transportando os animais até os centros onde serão reabilitados. Essa ação coletiva também atinge de forma positiva a sociedade, favorecendo o engajamento na conservação da natureza”, explicou o gestor do Parque Estadual de Cachoeira da Fumaça, Leoni Contaifer.