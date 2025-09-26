Empresa em Cachoeiro contrata auxiliar técnico em segurança do trabalho
Um dos requisitos é residir em Cachoeiro de Itapemirim.
Uma empresa, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, anunciou nesta sexta-feira (26) uma vaga de Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho.
A oportunidade é destinada a candidatos que tenham ensino médio completo e formação técnica em Segurança do Trabalho concluída ou em andamento.
Entre os requisitos, estão:
- Residir em Cachoeiro de Itapemirim;
- Conhecimento básico em normas regulamentadoras (NRs);
- Noções de organização de documentos e relatórios;
- Boa comunicação e capacidade de trabalho em equipe;
- CNH categoria B (desejável).
Os interessados devem enviar currículo pelo link: clique aqui.
A vaga oferece a chance de atuar diretamente na área de Segurança do Trabalho, reforçando a importância da prevenção e da proteção à saúde dos trabalhadores no ambiente corporativo.
