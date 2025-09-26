Oportunidades

Empresa em Cachoeiro contrata auxiliar técnico em segurança do trabalho

Um dos requisitos é residir em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma empresa, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, anunciou nesta sexta-feira (26) uma vaga de Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho.

A oportunidade é destinada a candidatos que tenham ensino médio completo e formação técnica em Segurança do Trabalho concluída ou em andamento.

Entre os requisitos, estão:

  • Residir em Cachoeiro de Itapemirim;
  • Conhecimento básico em normas regulamentadoras (NRs);
  • Noções de organização de documentos e relatórios;
  • Boa comunicação e capacidade de trabalho em equipe;
  • CNH categoria B (desejável).

Os interessados devem enviar currículo pelo link: clique aqui.

A vaga oferece a chance de atuar diretamente na área de Segurança do Trabalho, reforçando a importância da prevenção e da proteção à saúde dos trabalhadores no ambiente corporativo.

