Espírito Santo divulga calendário das avaliações externas 2025

A Secretaria da Educação (Sedu) anunciou o calendário oficial das avaliações externas de 2025, que incluem a Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem (AMA), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa).

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Essas avaliações são instrumentos estratégicos para a educação capixaba, pois permitem identificar avanços e desafios na aprendizagem, apoiar o planejamento pedagógico das escolas e orientar as políticas públicas voltadas à equidade e à qualidade da educação.

Avaliação de Monitoramento da Aprendizagem (AMA)

A AMA é uma iniciativa da Sedu que ocorre de forma trimestral. Criada em 2023, a avaliação busca acompanhar o desenvolvimento das habilidades prioritárias de Língua Portuguesa e Matemática, alinhadas às Rotinas Pedagógicas Escolares (RPEs).

Público-foco: estudantes do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e de todas as séries do Ensino Médio da rede estadual.

Objetivo: verificar o progresso dos alunos em relação às habilidades previstas nas RPEs, gerando informações rápidas que auxiliam professores e gestores no redirecionamento de estratégias pedagógicas e na preparação para os testes do Paebes e do Saeb.

Calendário: a 3ª edição da AMA 2025 acontecerá nos dias 1º de outubro (Matemática) e 02 de outubro (Língua Portuguesa).

Resultados: disponibilizados no Sistema Estadual de Gestão Escolar (SEGES) logo após a correção, permitindo devolutiva ágil às escolas.

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)

O Saeb é a principal avaliação em larga escala do Brasil, realizada desde a década de 1990 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), em parceria com estados e municípios.

Público-foco: estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, além de questionários destinados a professores, diretores e secretários municipais de educação.

Objetivo: produzir indicadores educacionais para o Brasil, estados e municípios, avaliando a qualidade, equidade e eficiência da educação básica. Os resultados do Saeb, associados ao Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da educação nacional.

Calendário: aplicação entre 20 e 31 de outubro de 2025.

Resultados: serão divulgados pelo Inep em 2026, subsidiando políticas públicas educacionais em âmbito nacional, estadual e municipal.

Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes/Paebes Alfa)

O Paebes/Paebes Alfa é a avaliação externa capixaba, regulamentada pelo Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica (Sicaeb). Sua realização é coordenada pela SEDU em parceria com municípios e, por adesão, também com escolas privadas.

Público-foco: As avaliações Paebes/Paebes Alfa abrangem estudantes do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio, contemplando diferentes instrumentos de acordo com cada etapa:

Paebes Alfa (2º ano do Ensino Fundamental): testes de Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática, além de questionários aplicados a diretores(as), professores(as) e familiares ou responsáveis.

Paebes (5º ano do Ensino Fundamental): testes de Língua Portuguesa, Matemática e Redação, acompanhados de questionários para diretores(as), professores(as) e familiares ou responsáveis.

Paebes (9º ano do Ensino Fundamental e 3ª/4ª séries do Ensino Médio): testes de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza, além de questionários para diretores(as), professores(as) e estudantes.

Objetivo: monitorar a aprendizagem dos estudantes capixabas, subsidiar práticas pedagógicas, apoiar o planejamento das redes de ensino e fortalecer a equidade educacional.

Calendário: aplicação entre 10 e 28 de novembro de 2025.

Resultados: divulgados no primeiro semestre de 2026, com devolutiva pedagógica para escolas e redes de ensino.

Importância das Avaliações

As avaliações externas constituem uma ferramenta essencial para o avanço da educação capixaba. Elas possibilitam:

O diagnóstico da aprendizagem dos estudantes;

A identificação de desigualdades educacionais;

O realinhamento curricular e o fortalecimento da formação docente;

A formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

No Espírito Santo, os resultados do Saeb e do Paebes/Paebes Alfa também subsidiam ações estratégicas como o Programa de Fortalecimento da Aprendizagem (PFA), o Circuito de Gestão Capixaba, o Prêmio Escola que Colabora (PEC) e a política de Bonificação por Desempenho.

Resumo do calendário de avaliações externas 2025