Esterco desidratado e esterilizado vira renda para avicultores

A avicultura no Espírito Santo segue em expansão. O Relatório de Produção Animal do Espírito Santo, elaborado pela Gerência de Dados e Análises e divulgado pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) no início de setembro, aponta que o estado registrou um plantel de 16 milhões de aves poedeiras no 2º trimestre de 2025.

Com esse volume de animais, surge um desafio diário para os avicultores: o destino dos dejetos. A prática mais comum é misturar as fezes ao pó de serra e deixar a compostagem descansar por 20 a 30 dias. Depois desse período, o material pode ser aplicado nas lavouras como adubo.

