Estudantes exploram práticas de agroturismo em visita a Pedra Azul

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Eurico Salles, em Itaguaçu, promoveu no dia 12 de setembro uma visita técnica ao agroturismo de Pedra Azul, em empreendimentos familiares da região.

A atividade envolveu estudantes dos cursos técnicos em Administração e Comércio e teve como objetivo ampliar os conhecimentos teóricos por meio de experiências práticas do cotidiano empresarial.

Durante a visita, os alunos puderam compreender como a administração eficiente de pequenas empresas influencia diretamente o desenvolvimento da economia local. Isso impacta os setores como a cultura, o turismo e o agronegócio. A atividade também despertou reflexões sobre inovação, planejamento e sustentabilidade dos negócios.

Segundo a professora Nieder Traba Lemos Mendes, responsável pela iniciativa, a ação foi fundamental para promover um aprendizado significativo e integrador entre teoria e prática. “Observar os alunos engajados em um ambiente real de negócios, conhecendo diretamente as dinâmicas e desafios da administração de pequenas empresas, reforça a importância de experiências práticas no processo formativo”, disse.

Além disso, a vivência proporcionou aos estudantes a oportunidade de identificar estratégias de gestão aplicadas nos empreendimentos. Também reconhecer a importância do empreendedorismo e fortalecer competências socioemocionais, como trabalho em equipe, comunicação e capacidade de análise crítica.

Para a professora, iniciativas como essa são indispensáveis para a formação integral dos estudante. E também para a construção de uma visão mais ampla sobre o papel do profissional técnico na sociedade.