Evento gastronômico e cultural destacará raízes libanesas em Alegre

Na última semana, a Prefeitura de Alegre promoveu uma reunião no Espaço Cultural Elias Simão, localizado anexo à Estação Ferroviária, com representantes das famílias libanesas do município. O encontro teve como objetivo a construção de um evento gastronômico e cultural libanês, buscando valorizar a forte influência da imigração libanesa na identidade de Alegre.

A reunião também contou com a presença de um Analista do SEBRAE, que compartilhou orientações técnicas e dicas para os próximos passos no planejamento do evento.

A ação enfatizou a importância de manter viva a memória, as tradições e a cultura local, destacando a relevância das raízes libanesas na formação da cidade.