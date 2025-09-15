Cultura

Evento gastronômico e cultural destacará raízes libanesas em Alegre

O encontro teve como objetivo a construção de um evento gastronômico e cultural libanês.

Redação Redação

alegre cultura libanesa
Foto: Divulgação | Prefeitura de Alegre

Na última semana, a Prefeitura de Alegre promoveu uma reunião no Espaço Cultural Elias Simão, localizado anexo à Estação Ferroviária, com representantes das famílias libanesas do município. O encontro teve como objetivo a construção de um evento gastronômico e cultural libanês, buscando valorizar a forte influência da imigração libanesa na identidade de Alegre.

A reunião também contou com a presença de um Analista do SEBRAE, que compartilhou orientações técnicas e dicas para os próximos passos no planejamento do evento.

Leia também: Anchieta: espetáculo “Sono e Sonhos” encanta crianças em apresentações gratuitas

A ação enfatizou a importância de manter viva a memória, as tradições e a cultura local, destacando a relevância das raízes libanesas na formação da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

AlegreGastronomiaSebrae

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por