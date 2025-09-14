ExpoAgro Ibitirama 2025 será realizada na próxima semana
De 18 a 21 de setembro, em Ibitirama acontecerá a ExpoAgro 2025 na área de festas atrás da Prefeitura. O evento promete quatro dias de celebração com programação variada, com concurso leiteiro, rodeio, shows musicais e atividades ligadas ao agronegócio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na abertura, na quinta-feira (18), estão programados o concurso leiteiro e a noite gospel, com apresentação da banda O Verbo e show da banda Tempus. Já na sexta (19), além da abertura oficial, o público terá rodeio e shows de Bernardo e Raphael e Flesh Martins.
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O sábado (20) terá destaque para a Mostra de Cafés Especiais, seguida pelo rodeio e shows de Dallas Country e Fator Zero. No domingo (21), a programação inclui missa campal, almoço comunitário, leilão de prendas, sorteio beneficente e apresentações musicais, com encerramento da dupla Brenno e Matheus.
Realizada pela Prefeitura de Ibitirama, a ExpoAgro valoriza as tradições locais, fortalece a economia da região e oferece momentos de lazer e cultura para toda a comunidade.
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