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ExpoAgro Ibitirama 2025 será realizada na próxima semana

Rodeio Cachoeiro
Foto: Divulgação

De 18 a 21 de setembro, em Ibitirama acontecerá a ExpoAgro 2025 na área de festas atrás da Prefeitura. O evento promete quatro dias de celebração com programação variada, com concurso leiteiro, rodeio, shows musicais e atividades ligadas ao agronegócio.

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Na abertura, na quinta-feira (18), estão programados o concurso leiteiro e a noite gospel, com apresentação da banda O Verbo e show da banda Tempus. Já na sexta (19), além da abertura oficial, o público terá rodeio e shows de Bernardo e Raphael e Flesh Martins.

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O sábado (20) terá destaque para a Mostra de Cafés Especiais, seguida pelo rodeio e shows de Dallas Country e Fator Zero. No domingo (21), a programação inclui missa campal, almoço comunitário, leilão de prendas, sorteio beneficente e apresentações musicais, com encerramento da dupla Brenno e Matheus.

Realizada pela Prefeitura de Ibitirama, a ExpoAgro valoriza as tradições locais, fortalece a economia da região e oferece momentos de lazer e cultura para toda a comunidade.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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