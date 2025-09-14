Bom Jesus do Norte recebe Kit Mulher Viva+ em cerimônia oficial

Nesta segunda-feira (15), Bom Jesus do Norte será contemplado com a entrega do Kit Mulher Viva+. A ação é iniciativa do Governo do Estado que busca fortalecer a rede de proteção às mulheres. A solenidade acontece às 16h, na Praça Astolpho Lobo, no Centro da cidade.

O kit é composto por um veículo, um notebook e um projetor, equipamentos destinados a ampliar o atendimento e o acolhimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação integra o programa da Secretaria Estadual das Mulheres e beneficia municípios habilitados em todo o Espírito Santo.

Na ocasião, também será apresentado o Pacto Estadual pelo Enfrentamento às Violências contra as Mulheres e a Prevenção ao Feminicídio, reforçando o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e segura.

O evento representa um avanço na garantia de direitos e no fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência, destacando a importância da união entre Estado e municípios para proteger e acolher mulheres em todo o território capixaba.