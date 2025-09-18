Exportações de café caem 22%, mas receita bate recorde na safra 25/26

As exportações brasileiras de café começaram a safra 2025/26 em queda. Segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) analisados pelo Cepea, o país embarcou 5,89 milhões de sacas entre julho e agosto deste ano. O volume representa retração de 22,3% em relação ao mesmo período da temporada anterior, ou 1,695 milhão de sacas a menos, sendo o menor patamar desde 2022/23.

