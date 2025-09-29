Fazenda transforma mogno africano em símbolo de sustentabilidade no ES

A madeira é uma das matérias-primas mais estratégicas para a economia do Espírito Santo. Além de movimentar bilhões de reais em receita e impulsionar diferentes elos da cadeia produtiva — da floresta à indústria moveleira — ela também carrega um papel cultural, ambiental e social fundamental. Em 2024, o valor da produção da silvicultura atingiu R$ 971,6 milhões, com uma área plantada de 265,2 mil hectares, segundo resultados divulgados nesta quinta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)- confira abaixo.

O exemplo dos irmãos José Eduardo e Edson da Cruz Delesposti, produtores de mogno africano em Mimoso do Sul, ajuda a compreender como o setor pode se reinventar e, ao mesmo tempo, deixar um legado para o futuro. Personagens que já apareceram aqui na “Conexão Safra” em outra reportagem, eles são proprietários da Fazenda Tabatinga, que abriga a floresta de mogno africano mais longeva do Brasil e o maior sistema de Integração Pecuária Floresta (IPF) do estado.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/silvicultura/fazenda-transforma-mogno-africano-em-simbolo-de-sustentabilidade-no-es/