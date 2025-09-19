FECAP: edição de Brejetuba mistura negócios com grandes atrações culturais

A expectativa só cresce para mais uma edição da Feira de Negócios Capixaba (FECAP), que chega com força total e promete agitar o município de Brejetuba, que faz aniversário e comemora 30 anos de emancipação política.

Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, o público vai viver uma experiência única, com entrada gratuita e uma programação que une negócios, cultura, música e muita diversão.

Shows nacionais, rodeio, motocross, desfiles e a tradicional Coagem do Maior Café do Mundo garantem entretenimento para toda a família.

Polo de negócios e inovação

Além das apresentações culturais, a FECAP é um importante espaço de oportunidades. Empreendedores, artesãos e produtores locais terão a chance de apresentar seus produtos e serviços, impulsionando a economia da região e fortalecendo o empreendedorismo capixaba.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Brejetuba, a FECAP é uma parceria da Câmara Municipal de Brejetuba, com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Sustentabilidade Brasil, AQUINOTICIAS.COM e Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes).

A feira já se consolidou como um dos maiores eventos do calendário econômico e cultural do Estado. Confira tudo o que vai rolar e programa-se.

Programação Completa

Sexta-feira – 26/09

17h – Abertura da feira e desfile da Princesa Mirim

18h – Desfile da Rainha do Café e Rainha do Rodeio

19h – Rodeio

20h – Show com Paulo Godin

23h – Show com Rick & Renner

1h – Show com Pablo & Matheus

Sábado – 27/09

14h – Abertura da feira e Samba MLK

19h – Coagem do Maior Café do Mundo

20h – Rodeio

21h – Show com Os Patrões

23h – Show com Antony & Gabriel

1h – Show com Alencacio Schuenk

Domingo – 28/09