Feriado prolongado: veja quais cidades do ES vão emendar o 7 de setembro

Neste ano, o feriado nacional cai em um domingo, mas a segunda-feira (8) será de folga para quem vive em Vitória.

Kimberlly Soares

O próximo dia 8 de setembro será de comemoração em Vitória, capital do Espírito Santo. A data marca o aniversário da cidade e é considerada feriado municipal, garantindo um dia de descanso para trabalhadores e estudantes.

A celebração acontece logo após o Dia da Independência, em 7 de setembro, criando um fim de semana prolongado para os moradores da capital. Neste ano, o feriado nacional cai em um domingo, mas a segunda-feira (8) será de folga para quem vive em Vitória.

Além da capital capixaba, outras cidades do Brasil também têm feriado local nesta data. É o caso de Curitiba (PR), que homenageia sua padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e de São Luís (MA), que celebra a fundação da cidade.

Embora não seja feriado nacional, o 8 de setembro tem relevância mundial. A data é reconhecida pela UNESCO como o Dia Internacional da Alfabetização, reforçando a importância da educação como ferramenta de inclusão social.

Contudo, em Vitória, a programação cultural e religiosa costuma marcar a data, reunindo moradores em atividades que reforçam a identidade da capital capixaba. Para o comércio e órgãos públicos, vale a regra do feriado: funcionamento suspenso, com exceção de serviços essenciais.

