Frente fria se afasta, mas ES segue com chuva e temperaturas baixas

As temperaturas devem diminuir na metade sul, inclusive na Grande Vitória.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

A previsão do tempo para esta quinta-feira (25) aponta o afastamento da frente fria que está no Espírito Santo. Contudo, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a instabilidade em todo o estado.

Pode chover em alguns momentos do dia em quase todas as regiões do Espírito Santo, menos no Norte e Noroeste, que ficam de fora da lista.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória

  • variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Região Sul

  • variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Serrana

  • variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Região Norte

  • variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Noroeste

  • variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste

  • variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C. 

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

