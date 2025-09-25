Frente fria se afasta, mas ES segue com chuva e temperaturas baixas

A previsão do tempo para esta quinta-feira (25) aponta o afastamento da frente fria que está no Espírito Santo. Contudo, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém a instabilidade em todo o estado.

Pode chover em alguns momentos do dia em quase todas as regiões do Espírito Santo, menos no Norte e Noroeste, que ficam de fora da lista.

As temperaturas devem diminuir na metade sul, inclusive na Grande Vitória.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória

variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.

Região Sul

variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Na Região Serrana

variação de nuvens com chuva em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 19 °C.

Região Norte

variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Noroeste

variação de nuvens com chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado, com possibilidade de rajadas em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste