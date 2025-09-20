Segurança

Grávida é esfaqueada pelo companheiro em cidade do ES

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, mas foi localizado pouco depois tentando retornar à residência.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Reprodução

Uma mulher grávida de sete meses foi vítima de agressões e esfaqueada pelo companheiro na madrugada deste sábado (20), em Colatina.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o homem, de 31 anos, chegou em casa alterado e, após uma discussão, ela pediu que ele deixasse a residência. Nesse momento, ele passou a agredi-la.

Leia também: Seis suspeitos de homicídios são detidos em Itapemirim

De acordo com o relato da gestante, o agressor a empurrou e desferiu socos em sua barriga. Na tentativa de se proteger, ela correu para o banheiro, mas acabou atingida com uma facada nas costas. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, mas foi localizado pouco depois tentando retornar à residência.

Ao ser detido, o homem apresentou outra versão, alegando que a companheira teria pego a faca e se ferido durante uma tentativa dele de desarmá-la. Ele também disse desconfiar de traição e acusou a vítima de uso de drogas.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

LinharesPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por