Grávida é esfaqueada pelo companheiro em cidade do ES

Uma mulher grávida de sete meses foi vítima de agressões e esfaqueada pelo companheiro na madrugada deste sábado (20), em Colatina.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que o homem, de 31 anos, chegou em casa alterado e, após uma discussão, ela pediu que ele deixasse a residência. Nesse momento, ele passou a agredi-la.

De acordo com o relato da gestante, o agressor a empurrou e desferiu socos em sua barriga. Na tentativa de se proteger, ela correu para o banheiro, mas acabou atingida com uma facada nas costas. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, mas foi localizado pouco depois tentando retornar à residência.

Ao ser detido, o homem apresentou outra versão, alegando que a companheira teria pego a faca e se ferido durante uma tentativa dele de desarmá-la. Ele também disse desconfiar de traição e acusou a vítima de uso de drogas.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, com base na Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.