Seis suspeitos de homicídios são detidos em Itapemirim

Três homens foram presos e três adolescentes apreendidos na última sexta-feira (19), durante uma operação da Polícia Civil em Itapemirim.

De acordo com a PC, o grupo é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no domingo (14) e em uma tentativa de assassinato registrada na terça-feira (16), ambos no município.

Os detidos acumulam diversas passagens pela Justiça e estavam em liberdade quando tiveram as ordens judiciais cumpridas. A ação foi realizada em áreas controladas pelo tráfico de drogas, onde atua uma facção criminosa.