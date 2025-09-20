Segurança

Seis suspeitos de homicídios são detidos em Itapemirim

A ação foi realizada em áreas controladas pelo tráfico de drogas, onde atua uma facção criminosa.

Foto: Reprodução | Internet

Três homens foram presos e três adolescentes apreendidos na última sexta-feira (19), durante uma operação da Polícia Civil em Itapemirim.

De acordo com a PC, o grupo é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no domingo (14) e em uma tentativa de assassinato registrada na terça-feira (16), ambos no município.

Os detidos acumulam diversas passagens pela Justiça e estavam em liberdade quando tiveram as ordens judiciais cumpridas. A ação foi realizada em áreas controladas pelo tráfico de drogas, onde atua uma facção criminosa.

