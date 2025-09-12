Guarda Municipal registra tentativa de furto de fios elétricos em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim registrou uma tentativa de furto de fios elétricos na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Santo Antônio.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar a situação após denúncia de que um homem estaria mexendo em uma caixa de rede de telefonia, localizada na Rua Senador Mesquita. No local, os agentes encontraram a estrutura violada e sem tampa, mas o suspeito já havia fugido.

Segundo moradores, a caixa já se encontrava danificada há algum tempo e frequentemente pessoas em situação de rua retiravam materiais do local. A solicitante, que acionou a equipe, informou que não desejava registrar ocorrência formal, apenas comunicar a situação.