Segurança

Guarda Municipal registra tentativa de furto de fios elétricos em Cachoeiro

A solicitante, que acionou a equipe, informou que não desejava registrar ocorrência formal, apenas comunicar a situação.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação | GCM

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim registrou uma tentativa de furto de fios elétricos na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Santo Antônio.

De acordo com a ocorrência, a guarnição foi acionada para verificar a situação após denúncia de que um homem estaria mexendo em uma caixa de rede de telefonia, localizada na Rua Senador Mesquita. No local, os agentes encontraram a estrutura violada e sem tampa, mas o suspeito já havia fugido.

Leia também: Discussão em lava-jato termina em briga e deixa dois feridos em Cachoeiro

Segundo moradores, a caixa já se encontrava danificada há algum tempo e frequentemente pessoas em situação de rua retiravam materiais do local. A solicitante, que acionou a equipe, informou que não desejava registrar ocorrência formal, apenas comunicar a situação.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimGuarda Civil MunicipalSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por