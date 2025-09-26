HECI: novo centro cirúrgico promete transformar a saúde no sul do Espírito Santo

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (25), o Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) celebrou a inauguração de seu novo Centro Cirúrgico, uma estrutura moderna e tecnológica que promete reforçar a capacidade de atendimento da instituição e elevar os padrões de assistência cirúrgica no sul do Espírito Santo.

Estrutura e avanços tecnológicos

O novo centro incorpora 13 ambientes distintos, entre eles recepção, guarda de material estéril, salas de utilidades, recuperação pós-anestésica, coordenação, farmácia e áreas para armazenamento de órteses e próteses.

Destaque especial vai para as 7 salas cirúrgicas amplas, equipadas com portas automáticas acionadas por sensor de movimento, pensadas para garantir fluidez e segurança nos processos.

Algumas dessas salas serão dedicadas a procedimentos robóticos, o que abre espaço para a realização de intervenções minimamente invasivas até então não comuns na região.

Com este salto de infraestrutura, o hospital projeta a capacidade de realizar, mensalmente, cerca de 200 cirurgias adicionais, ampliando consideravelmente o volume de serviços oferecidos – especialmente sob a ótica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Impacto na saúde pública e apoio institucional

O superintendente do HECI, Wagner Medeiros Júnior, destacou que a inauguração faz parte das comemorações pelo aniversário de 25 anos do Instituto do Coração, estrutura de referência para cardiologia e atendimento especializado no sul do Estado.

Ele ressaltou que o avanço tecnológico vai ao encontro da missão do hospital de elevar a excelência assistencial e de alcançar indicadores cada vez mais favoráveis.

Durante a cerimônia, o apoio do governo estadual também foi lembrado como elemento estratégico para tornar possível esse investimento.

Autoridades presentes, como o vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Junior Corrêa (Novo), e representantes da saúde estadual, enalteceram o caráter social da iniciativa, sobretudo pela destinação para o SUS, que representa parcela significativa dos atendimentos no Espírito Santo.

Próximos passos: expansão e novos projetos

Com vista ao futuro, o hospital já planeja a construção de um novo prédio de 2 mil m² dedicado à cardiologia, com ampliação de leitos para reforçar ainda mais sua vocação social.

Outro projeto ambicioso é a implantação do Hospital do Câncer, com investimento estimado em mais de R$ 200 milhões, que deverá consolidar o HECI como polo oncológico de referência regional.

As melhorias também se concentram em especialidades como neurologia, neurocirurgia e atendimento a casos de AVC, áreas em que o hospital já vinha evoluindo e que agora ganham suporte de estruturas de ponta.

Desafios e expectativas

Embora o novo centro represente um marco significativo, desafios permanecem. A capacitação continuada de equipes — especialmente para operações robóticas — será essencial para garantir o uso máximo das novas instalações com segurança. Além disso, a logística de funcionamento e manutenção, os custos operacionais e a integração com o SUS exigirão governança eficiente e compromisso político contínuo.