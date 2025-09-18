Segurança

Homem de 55 anos é preso em Pedra Menina por estupro de vulnerável

Após ser detido, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado, onde cumprirá a pena.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação | PCES

Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18), no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

De acordo com a PC, o homem é condenado por estupro de vulnerável e foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Ainda segundo os policiais, o Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí recebeu informações sobre a localização do condenado, que possuía mandado em aberto. Uma equipe foi até a residência onde ele estava e conseguiu efetuar a prisão sem resistência.

O homem foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Após ser detido, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado, onde cumprirá a pena.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

