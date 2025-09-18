Homem de 55 anos é preso em Pedra Menina por estupro de vulnerável

Um homem, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18), no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.

De acordo com a PC, o homem é condenado por estupro de vulnerável e foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Ainda segundo os policiais, o Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí recebeu informações sobre a localização do condenado, que possuía mandado em aberto. Uma equipe foi até a residência onde ele estava e conseguiu efetuar a prisão sem resistência.

O homem foi condenado a 9 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Após ser detido, foi encaminhado para o Sistema Prisional do Estado, onde cumprirá a pena.