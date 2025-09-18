Segurança

VÍDEO | Motorista fica gravemente ferido em acidente na Serra de Soturno

A Polícia Civil, Militar e Rodoviária foram acionadas, mas até o momento não houve retorno oficial.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: @soturnooficial

O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após se envolver em um grave acidente na ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na descida da Serra de Soturno, nesta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, a vítima estava consciente mesmo com a gravidade do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar os primeiros socorros. Entretanto, ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor.

Leia também: Corpo de Bombeiros no ES definem banca; candidatos já podem se preparar

A dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Civil, Militar e Rodoviária foram acionadas, mas até o momento não houve retorno oficial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesSegurançaSoturno

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por