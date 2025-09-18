VÍDEO | Motorista fica gravemente ferido em acidente na Serra de Soturno

O motorista de um caminhão ficou preso às ferragens após se envolver em um grave acidente na ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, na descida da Serra de Soturno, nesta quinta-feira (18).

De acordo com testemunhas, a vítima estava consciente mesmo com a gravidade do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar os primeiros socorros. Entretanto, ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Civil, Militar e Rodoviária foram acionadas, mas até o momento não houve retorno oficial.