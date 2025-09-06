Homem é baleado em estacionamento de shopping
A vítima teria sido atingida por um disparo de um policial civil.
Um homem foi baleado neste sábado (6), no estacionamento do shopping Brás Leme Mall, em Santana, na zona norte de São Paulo. A vítima teria sido atingida por um disparo de um policial civil.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, ocorria uma operação da Polícia Civil na região e o homem atingido era foragido da Justiça.
De acordo com a Band TV, ele tentou fugir após ser abordado pela polícia, bateu em um dos carros que estavam no estacionamento e foi baleado.
A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a assessoria do shopping, mas ainda não obteve resposta.
