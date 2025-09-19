Homem é preso após assaltar hotel em Castelo

Um homem foi preso após render o funcionário de um hotel em Castelo, na última quinta-feira (18) e fingir que estava armado para assaltar o local.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento após forçar a porta. Ele colocou mão sob a blusa e ameaçou o trabalhador antes de anunciar o crime.

Após ser acionada, a PM realizou buscas em bairros próximos e conseguiu localizar o homem no bairro Esplanada, ainda na manhã de quinta-feira.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde a Polícia Civil confirmou que foi autuado em flagrante por roubo. Em seguida, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.