Segurança

Homem é preso após assaltar hotel em Castelo

Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde a Polícia Civil confirmou que foi autuado em flagrante por roubo.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Acidente em Cachoeiro / moto apreendida em Brejetuba
Foto: Divulgação/ PMES

Um homem foi preso após render o funcionário de um hotel em Castelo, na última quinta-feira (18) e fingir que estava armado para assaltar o local.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento após forçar a porta. Ele colocou mão sob a blusa e ameaçou o trabalhador antes de anunciar o crime.

Leia também: Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em Cachoeiro

Após ser acionada, a PM realizou buscas em bairros próximos e conseguiu localizar o homem no bairro Esplanada, ainda na manhã de quinta-feira.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde a Polícia Civil confirmou que foi autuado em flagrante por roubo. Em seguida, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

CasteloPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por