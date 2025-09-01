Homem é preso no Caparaó ao receber notas falsas pelos Correios
Foram apreendidos, além das notas falsas, o aparelho celular do preso, os quais serão encaminhados à perícia e analisados
Um homem foi preso em flagrante após receber, através dos Correios, R$ 1.000,00 em notas falsas, em Dores do Rio Preto, na última sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Federal, o valor estava separados em notas de R$ 100,00 (cem reais) e 01 (uma) nota falsificada de R$ 200,00 (duzentos reais).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação teve início após investigações, com o auxílio dos Correios, identificarem o envio de notas falsificadas do Rio de Janeiro para um endereço em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo.
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Os policiais federais realizaram a abordagem do destinatário no momento da entrega da encomenda e confirmaram a suspeita de que a correspondência continha cédulas com indícios de falsificação.
A ação policial é um esforço para resguardar a fé pública e combater a ação de organizações criminosas que se valem da falsificação de moedas.
Por ocasião da prisão, foram apreendidos, além das notas falsas, o aparelho celular do preso, os quais serão encaminhados à perícia e analisados, visando o aprofundamento das investigações para apuração de eventuais outros partícipes do crime.
O investigado poderá responder pelo crime previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena de 03 (três) a 12 (doze) anos de reclusão, sem prejuízo de outros delitos que possam ser apurados no curso das investigações.
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