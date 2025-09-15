Segurança

Homem rouba loja em Cachoeiro e é espancado por moradores

Após o atendimento médico, o homem foi autuado e levado para a 7ª Delegacia Regional.

Santa Casa de Cachoeiro mais antiga do sul do estado
Foto: Reprodução/Santa Casa de Cachoeiro

Um homem foi espancado por moradores após furtar uma loja no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (15).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma loja. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito caído, com diversos ferimentos pelo corpo.

A comerciante relatou à polícia que o homem havia entrado em sua loja portando uma faca, um simulacro de arma longa e, ainda, um machado preso à cintura. Após anunciar o assalto, o indivíduo roubou três colares e fugiu, entrando em várias residências no entorno do bairro.

Enquanto a polícia não chegava, moradores localizaram o suspeito e o agrediram. Devido aos ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento médico, o homem foi autuado e levado para a 7ª Delegacia Regional.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

