Homem rouba loja em Cachoeiro e é espancado por moradores
Após o atendimento médico, o homem foi autuado e levado para a 7ª Delegacia Regional.
Um homem foi espancado por moradores após furtar uma loja no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (15).
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma loja. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito caído, com diversos ferimentos pelo corpo.
Leia também: Mulher é assassinada pelo marido durante churrasco em Conceição do Castelo
A comerciante relatou à polícia que o homem havia entrado em sua loja portando uma faca, um simulacro de arma longa e, ainda, um machado preso à cintura. Após anunciar o assalto, o indivíduo roubou três colares e fugiu, entrando em várias residências no entorno do bairro.
Enquanto a polícia não chegava, moradores localizaram o suspeito e o agrediram. Devido aos ferimentos, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento médico, o homem foi autuado e levado para a 7ª Delegacia Regional.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui