Mulher é assassinada pelo marido durante churrasco em Conceição do Castelo

Um homem de 38 anos foi preso acusado de matar a companheira, de 32 anos, durante um churrasco, no último domingo (14), na zona rural de Conceição do Castelo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por uma facada na localidade de Boa Esperança. Após o crime, o suspeito levou a mulher ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha, entretanto ela já chegou sem sinais vitais.

Ainda segundo a PM, a médica de plantão informou que o homem permaneceu do lado de fora do hospital enquanto a esposa recebia atendimento. Em depoimento, ele contou que estavam em um churrasco com outras pessoas quando a companheira saiu ferida do evento, sangrando muito e pedindo socorro, e que tentou ajudá-la com o apoio de seu patrão.

A PM seguiu o suspeito até o local da festa para investigar a situação. Um morador da área declarou ter presenciado discussões entre o casal. Ele afirmou, ainda, que o homem havia golpeado a mulher com uma faca, mesmo após ela tentar se defender. A faca utilizada no crime não foi encontrada.

Quando confrontado, o suspeito negou a acusação. Contudo, ele foi levado à Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por feminicídio e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.