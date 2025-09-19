Homens que saíram de SP para fazer cobrança são encontrados mortos no PR

A Polícia Civil do Paraná confirmou que os quatro corpos encontrados em uma zona rural em Icaraíma são dos homens que saíram de São Paulo para cobrar uma dívida e estavam desaparecidos desde o dia quatro de agosto.

Segundo as autoridades policiais, as vítimas são Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Conforme Menezes.

Um idoso, de 66 anos, e um jovem, de 22 anos, estão foragidos. Tratam-se de pai e filho, suspeitos de terem cometido os homicídios.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam sob sigilo. Entretanto, as apurações apontam que três das vítimas foram contratadas por Alencar para fazer a cobrança de cerca de R$ 255 mil referente a venda de uma propriedade rural.