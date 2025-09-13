Ibatiba realiza Dia D de Multivacinação em outubro

No próximo dia 18 de outubro, a Prefeitura de Ibatiba promove o Dia D de Multivacinação. A ação é voltada para todas as faixas etárias a partir de dois meses de idade. A mobilização acontece no NESF, ao lado do Fórum, das 8h às 15h.

A campanha tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação e ampliar a proteção da população contra diversas doenças. Para participar, é necessário levar o Cartão de Vacina, além do CPF ou Cartão do SUS.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, manter a vacinação em dia é fundamental para prevenir enfermidades e reforçar a imunização coletiva. A iniciativa faz parte do calendário nacional e busca garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores do município.