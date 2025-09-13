Bom Jesus do Norte celebra cultura capoeirista neste fim de semana

A quadra da Área de Lazer, no bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte, será palco do Encontro Nacional ECD – Escola da Capoeiragem, nos dias 13 e 14 de setembro. O evento reunirá capoeiristas de diversas cidades do Brasil em uma grande celebração cultural e esportiva.

A programação começa no sábado (13), a partir das 15h, e segue no domingo (14), a partir das 9h. Estão confirmadas presenças de nomes de destaque da capoeira, como Mestre Cavadeira, Mestre Macarrão e os professores Yago e Tawires, além de outros convidados especiais.

Leia também: Presidente Kennedy realiza Dia de Multivacinação neste sábado (13)

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Bom Jesus do Norte, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, valoriza a tradição da capoeira e fortalece o intercâmbio entre atletas de diferentes regiões. O projeto Campeões de Futuro também marcará presença, mostrando o talento dos jovens capoeiristas atendidos pelo programa.