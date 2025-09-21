Segurança

Idoso morre carbonizado ao tentar apagar fogo que ele mesmo iniciou no ES

O corpo foi encontrado pela própria família.

Um idoso morreu carbonizado ao tentar conter um incêndio em um pasto na região de Palmeira, em Itaguaçu, no último sábado (20).

Segundo a Polícia Militar, a esposa relatou que o homem, de 69 anos, teria iniciado uma queima na vegetação, mas as chamas se alastraram rapidamente. Ele tentou apagar o fogo, mas acabou atingido.

O corpo foi encontrado pela própria família.

