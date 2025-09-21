VÍDEO | Acidente na ES-166 deixa motociclista morto em Castelo

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (21) após um acidente na rodovia Pedro Cola (ES-166), no trecho conhecido como serra do Nico Andreão, em Castelo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Castelo, com apoio do suporte avançado de Venda Nova, chegaram a ser acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.