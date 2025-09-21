Segurança

VÍDEO | Acidente na ES-166 deixa motociclista morto em Castelo

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Ambulância do SAMU - mulher atropelada - São José do Calçado - acidente em Cachoeiro - BR-101 - Trabalhador morre em Mimoso do Sul
Foto: Divulgação

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (21) após um acidente na rodovia Pedro Cola (ES-166), no trecho conhecido como serra do Nico Andreão, em Castelo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Castelo, com apoio do suporte avançado de Venda Nova, chegaram a ser acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Leia também: Passageiros são presos transportando drogas com destino ao Espírito Santo

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Redes Sociais

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesCastelo

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por