VÍDEO | Acidente na ES-166 deixa motociclista morto em Castelo
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.
Um motociclista morreu na manhã deste domingo (21) após um acidente na rodovia Pedro Cola (ES-166), no trecho conhecido como serra do Nico Andreão, em Castelo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Castelo, com apoio do suporte avançado de Venda Nova, chegaram a ser acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
