IEL-ES oferta estágios com benefícios em cidades do ES
Bolsas chegam a R$ 1,8 mil, com possibilidade de benefícios.
O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 15 vagas de estágio abertas para estudantes de nível superior e técnico/tecnólogo. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cachoeiro de Itapemirim.
Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 789,90 a R$ 1.800,00, com possibilidade de benefícios adicionais, como ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde, dependendo da vaga.
São 12 vagas para estudantes de nível superior, nas áreas de: Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Fonoaudiologia, Engenharias de Produção, de Minas, Mecânica, Civil, Elétrica, de Controle e Automação; Nutrição, Gestão de Negócios, Economia e Arquivologia.
Para quem está cursando nível técnico ou tecnólogo, há três vagas disponíveis nas áreas de: Tecnólogo em Administração ou Recursos Humanos (Monte Líbano), Técnico em Informática (Pense Rede) e Técnico em Mecânica, Elétrica, Automação ou Eletrotécnica (Terminal Portuário de Vila Velha – TVV).
Os candidatos podem se inscrever pelo site https://carreiras.iel.org.br/ES, onde também é possível verificar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o status do processo seletivo.
Confira as oportunidades:
VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES
01. SESI - 1886674
NOME: Estágio em Educação Inclusiva
- CURSOS: Pedagogia
- PRÉ-REQUISITOS: Cursando Pedagogia a partir do 3º período, com previsão de conclusão a partir de setembro de 2026.
- HORÁRIO: Segunda à sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45
- BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.
- LOCAL: Grande Vitória – ES
- VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
UNIDADES DISPONÍVEIS:
- Maruípe
- Jardim da Penha
- Laranjeiras
- Civit
- Cobilândia
- Araçás
- Porto de Santana
- Campo Grande
02. FINDES – 736371
NOME: Estágio em Arquivologia.
- CURSOS: Arquivologia.
- PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando Arquivologia, com conclusão prevista a partir de setembro de 2026.
- HORÁRIO: Segunda à sexta – 11h às 13h e 13h30 às 17h30 (30 minutos de intervalo).
- BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.320,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.
- LOCAL: Vitória – ES
- VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
03. FINDES – 740213
NOME: Estágio em Administração.
- CURSOS: Administração.
- PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando Administração, com conclusão prevista a partir de setembro de 2026.
- HORÁRIO: Segunda à sexta – 12h45 às 17h45
- BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.
- LOCAL: Vitória – ES
- VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
04. ESPAÇO ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE LTDA – 5388
NOME: Espaço Acolher.
- CURSOS: Fonoaudiologia.
- PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre 2º e 7º período;
- HORÁRIO: Segunda à sexta – 08 às 12h (4h) OU 13h às 18h. (5h)
- BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 (4h) e R$1.200,00 (5h) + Vale Transporte mensal (R$200,00)
- LOCAL: Vitória – ES
- VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.
05. SISTEMAS ONLINE – 18054
