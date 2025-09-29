IEL-ES oferta estágios com benefícios em cidades do ES

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 15 vagas de estágio abertas para estudantes de nível superior e técnico/tecnólogo. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra, Viana e Cachoeiro de Itapemirim.

Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 789,90 a R$ 1.800,00, com possibilidade de benefícios adicionais, como ticket alimentação, vale transporte e plano de saúde, dependendo da vaga.

São 12 vagas para estudantes de nível superior, nas áreas de: Pedagogia, Psicologia, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing, Administração, Ciências Contábeis, Fonoaudiologia, Engenharias de Produção, de Minas, Mecânica, Civil, Elétrica, de Controle e Automação; Nutrição, Gestão de Negócios, Economia e Arquivologia.

Para quem está cursando nível técnico ou tecnólogo, há três vagas disponíveis nas áreas de: Tecnólogo em Administração ou Recursos Humanos (Monte Líbano), Técnico em Informática (Pense Rede) e Técnico em Mecânica, Elétrica, Automação ou Eletrotécnica (Terminal Portuário de Vila Velha – TVV).

Os candidatos podem se inscrever pelo site https://carreiras.iel.org.br/ES, onde também é possível verificar os requisitos de cada vaga, enviar o currículo e acompanhar o status do processo seletivo.

Confira as oportunidades:

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES

01. SESI - 1886674

NOME: Estágio em Educação Inclusiva

CURSOS: Pedagogia

PRÉ-REQUISITOS: Cursando Pedagogia a partir do 3º período, com previsão de conclusão a partir de setembro de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.

LOCAL: Grande Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

UNIDADES DISPONÍVEIS:

Maruípe

Jardim da Penha

Laranjeiras

Civit

Cobilândia

Araçás

Porto de Santana

Campo Grande

02. FINDES – 736371

NOME: Estágio em Arquivologia.

CURSOS: Arquivologia.

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando Arquivologia, com conclusão prevista a partir de setembro de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 11h às 13h e 13h30 às 17h30 (30 minutos de intervalo).

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.320,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

03. FINDES – 740213

NOME: Estágio em Administração.

CURSOS: Administração.

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando Administração, com conclusão prevista a partir de setembro de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 12h45 às 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.100,00 + Auxílio Transporte R$ 200,00 + Ticket Alimentação R$300,00.

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

04. ESPAÇO ACOLHER PSICOLOGIA E SAUDE LTDA – 5388

NOME: Espaço Acolher.

CURSOS: Fonoaudiologia.

PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre 2º e 7º período;

HORÁRIO: Segunda à sexta – 08 às 12h (4h) OU 13h às 18h. (5h)

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$1.000,00 (4h) e R$1.200,00 (5h) + Vale Transporte mensal (R$200,00)

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

05. SISTEMAS ONLINE – 18054