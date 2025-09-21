Segurança

Incêndio assusta moradores em Alegre

Testemunhas relataram que um homem teria provocado o incêndio de forma intencional.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Redes Sociais

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da BR-482, em Alegre, no último sábado (20).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas, que chamaram a atenção de quem passava pelo local.

Leia também: Idoso morre carbonizado ao tentar apagar fogo que ele mesmo iniciou no ES

O fogo começou por volta de 18h30, na região conhecida como Alto da Serra, e só foi controlado por volta das 22h, após a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, conforme informações da Defesa Civil municipal.

Testemunhas relataram que um homem teria provocado o incêndio de forma intencional. O Corpo de Bombeiros foi acionado para esclarecer as circunstâncias e confirmar se o caso se trata de crime ambiental, mas ainda não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AlegreIncêndioSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por