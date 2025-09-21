Incêndio assusta moradores em Alegre

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da BR-482, em Alegre, no último sábado (20).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas, que chamaram a atenção de quem passava pelo local.

O fogo começou por volta de 18h30, na região conhecida como Alto da Serra, e só foi controlado por volta das 22h, após a atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, conforme informações da Defesa Civil municipal.

Testemunhas relataram que um homem teria provocado o incêndio de forma intencional. O Corpo de Bombeiros foi acionado para esclarecer as circunstâncias e confirmar se o caso se trata de crime ambiental, mas ainda não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.