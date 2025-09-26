Cidades

Inmet renova alerta de vendaval para Cachoeiro e outras 58 cidades do ES

Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (26), um alerta amarelo de vendaval para 59 cidades do Espírito Santo. O aviso indica perigo potencial e vale até as 10h do sábado (27).

Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.

A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Confira as cidades

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Iconha
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

