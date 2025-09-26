Inmet renova alerta de vendaval para Cachoeiro e outras 58 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (26), um alerta amarelo de vendaval para 59 cidades do Espírito Santo. O aviso indica perigo potencial e vale até as 10h do sábado (27).

Segundo o Inmet, os ventos podem chegar a até 60 km/h, com risco de queda de galhos e árvores.

Leia também: Cachoeiro: mulher fica presa em elevador de clínica após falta de energia

A orientação é evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Confira as cidades