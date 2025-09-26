Cachoeiro: mulher fica presa em elevador de clínica após falta de energia

Uma mulher ficou presa no elevador de uma clínica após falta de energia, nesta sexta-feira (26), na Rua Antônio Caetano Gonçalves, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. No local, os agentes se dirigiram ao local e realizaram os procedimentos necessários para o “resgate”.

Apesar do susto, a pessoa passa bem. Segundo um dos agentes, a situação já estava sob controle.

Residências e estabelecimentos comerciais da região ficaram sem o fornecimento de energia elétrica por cerca de 30 minutos. O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a EDP para saber o motivo da interrupção do serviço, mas não obteve sucesso até o fechamento desta matéria. Assim que houver, o texto será atualizado.