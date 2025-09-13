Inscrição aberta para castração de animais em Jerônimo Monteiro até neste sábado (13)

A Prefeitura de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural (Semderma), abriu inscrições para o programa de castração social Pet Vida, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Seama). A ação tem como objetivo garantir o bem-estar dos animais e contribuir para o controle populacional no município.

As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria de Agricultura até neste sábado (13), das 8h às 11h.

Para efetuar o cadastro, os tutores devem apresentar cópia do CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação do animal atualizada, com a vacina antirrábica em dia. A cópia do Bolsa Família pode ser apresentada de forma opcional.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas ao cuidado animal e ao equilíbrio ambiental. Por isso é ofertado de forma gratuita, pois é um serviço essencial para a saúde dos pets e da população.