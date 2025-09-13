Cidades

Jerônimo Monteiro: Feira do Empreendedor reúne música e negócios neste sábado (13)

A feira tem como objetivo valorizar os empreendedores locais e oferecer um espaço de integração entre comércio, cultura e lazer para a comunidade.

Jerônimo Monteiro como a Capital Estadual da Laranja
Foto: Pixabay

Neste sábado (13), em Jerônimo Monteiro, acontecerá na Feira do Empreendedor “Laranja e Arte”, na Praça do Banestes. O evento começa a partir das 16h, e reunirá música, gastronomia, cultura e negócios.

Além disso, a programação inclui o show de Lailson Leão e a apresentação do Grupo Melodia Ativa. Os visitantes também poderão acompanhar a tradicional Corrida da Laranja, que nesta edição reúne mais de 300 competidores.

Promovida pela Prefeitura de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, a feira tem como objetivo valorizar os empreendedores locais e oferecer um espaço de integração entre comércio, cultura e lazer para a comunidade.

