Jovem de 26 anos desaparece após sair de casa em Marataízes

Familiares procuram por Kobert Kawder Sheknah Belo Reis Silva, de 26 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira (16). Ele saiu da casa onde mora com a mãe em Marataízes.

De acordo com parentes, ele saiu de casa pela manhã e não informou para onde estava indo. Desde então, não retornou e não foi mais visto.

Segundo os familiares, Kobert não estava em nenhum relacionamento conhecido e não comentou sobre compromissos antes de deixar a residência. A família pede ajuda da população com informações que possam auxiliar na localização.

Quem tiver notícias sobre o paradeiro do jovem deve entrar em contato pelos telefones (28) 99931-6694 ou (28) 98805-8690. Também é possível acionar a Polícia Militar pelo número 190.

De acordo com a família, Kobert não tem o hábito de tirar fotos e, por isso, pode parecer um pouco diferente da imagem divulgada. Atualmente, ele está com os cabelos e a barba maiores.