Loja de Cachoeiro abre vaga para vendedora; saiba mais

A loja Nat Fashion, localizada no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando para a função de vendedora.

A oportunidade é voltada a candidatas que tenham disponibilidade para horário de comércio, mas não exige experiência prévia na área.

Leia também: Oportunidade de trabalho: vaga para perfumista em Cachoeiro

As interessadas devem comparecer diretamente à loja, situada na Rua Bernardo Horta, nº 298, levando currículo com foto para participar do processo seletivo.