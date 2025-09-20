Oportunidades

Loja de Cachoeiro abre vaga para vendedora; saiba mais

As interessadas devem comparecer diretamente à loja, situada na Rua Bernardo Horta, nº 298,

Redação Redação

consumo capixaba
Foto: Divulgação

A loja Nat Fashion, localizada no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando para a função de vendedora.

A oportunidade é voltada a candidatas que tenham disponibilidade para horário de comércio, mas não exige experiência prévia na área.

Leia também: Oportunidade de trabalho: vaga para perfumista em Cachoeiro

As interessadas devem comparecer diretamente à loja, situada na Rua Bernardo Horta, nº 298, levando currículo com foto para participar do processo seletivo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimOportunidadesVagas de emprego

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por