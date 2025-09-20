Loja de Cachoeiro abre vaga para vendedora; saiba mais
As interessadas devem comparecer diretamente à loja, situada na Rua Bernardo Horta, nº 298,
•
A loja Nat Fashion, localizada no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando para a função de vendedora.
A oportunidade é voltada a candidatas que tenham disponibilidade para horário de comércio, mas não exige experiência prévia na área.
Leia também: Oportunidade de trabalho: vaga para perfumista em Cachoeiro
As interessadas devem comparecer diretamente à loja, situada na Rua Bernardo Horta, nº 298, levando currículo com foto para participar do processo seletivo.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui