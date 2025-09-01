Lotofácil da Independência: veja como apostar, data e horário limite
O sorteio da Lotofácil da Independência, neste ano, contará com um prêmio estimado em R$ 220 milhões
O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece no sábado, 6 de setembro, às 20h, com um prêmio estimado em R$ 220 milhões. Este é o maior valor já oferecido desde a criação da modalidade e promete atrair milhões de apostadores em todo o Brasil.
As apostas podem ser registradas até as 18h do dia do sorteio em casas lotéricas, no site das Loterias Caixa ou no aplicativo oficial do banco.
Como funciona a aposta na Lotofácil da Independência
O jogo é simples: o volante possui 25 números, e o participante escolhe entre 15 e 20. A aposta mínima custa R$ 3,50 e dá uma chance em 3.268.760 de ganhar o prêmio máximo. Já a opção mais completa, com 20 dezenas, aumenta consideravelmente as probabilidades (uma em 211), mas o valor da aposta chega a R$ 54,2 mil.
Outros formatos também estão disponíveis:
- 16 números: R$ 56 (probabilidade de 1 em 204.298);
- 17 números: R$ 476 (probabilidade de 1 em 24.035);
- 18 números: R$ 2,8 mil (probabilidade de 1 em 4.006);
- 19 números: R$ 13,5 mil (probabilidade de 1 em 843).
Alternativas para facilitar a participação
A Caixa disponibiliza recursos adicionais que ajudam quem não quer escolher manualmente os números ou deseja ampliar as chances:
- Surpresinha: números definidos automaticamente pelo sistema;
- Teimosinha: mantém a mesma aposta em até 24 concursos seguidos;
- Bolão Caixa: apostas em grupo, a partir de R$ 14, com cotas individuais a partir de R$ 4,50.
O que torna a Lotofácil da Independência diferente
Assim como outros concursos especiais, a Lotofácil da Independência tem uma característica importante: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor será repartido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente até a última faixa contemplada.
A loteria ainda distribui valores para quem acerta de 11 a 14 dezenas, mas a expectativa gira em torno da bolada histórica que pode transformar a vida de um ou mais ganhadores.
Último sorteio antes do concurso especial
O concurso realizado em 26 de agosto sorteou os seguintes números:
01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25.
Esse resultado marcou a última extração regular antes da edição mais aguardada da Lotofácil da Independência, que deve movimentar uma verdadeira corrida às apostas nos próximos dias.
