Lotofácil da Independência: veja como apostar, data e horário limite

O sorteio da Lotofácil da Independência 2025 acontece no sábado, 6 de setembro, às 20h, com um prêmio estimado em R$ 220 milhões. Este é o maior valor já oferecido desde a criação da modalidade e promete atrair milhões de apostadores em todo o Brasil.

As apostas podem ser registradas até as 18h do dia do sorteio em casas lotéricas, no site das Loterias Caixa ou no aplicativo oficial do banco.

Como funciona a aposta na Lotofácil da Independência

O jogo é simples: o volante possui 25 números, e o participante escolhe entre 15 e 20. A aposta mínima custa R$ 3,50 e dá uma chance em 3.268.760 de ganhar o prêmio máximo. Já a opção mais completa, com 20 dezenas, aumenta consideravelmente as probabilidades (uma em 211), mas o valor da aposta chega a R$ 54,2 mil.

Leia também: Resultado da Federal: confira todos os bilhetes sorteados

Outros formatos também estão disponíveis:

16 números : R$ 56 (probabilidade de 1 em 204.298);

: R$ 56 (probabilidade de 1 em 204.298); 17 números : R$ 476 (probabilidade de 1 em 24.035);

: R$ 476 (probabilidade de 1 em 24.035); 18 números : R$ 2,8 mil (probabilidade de 1 em 4.006);

: R$ 2,8 mil (probabilidade de 1 em 4.006); 19 números: R$ 13,5 mil (probabilidade de 1 em 843).

Alternativas para facilitar a participação

A Caixa disponibiliza recursos adicionais que ajudam quem não quer escolher manualmente os números ou deseja ampliar as chances:

Surpresinha : números definidos automaticamente pelo sistema;

: números definidos automaticamente pelo sistema; Teimosinha : mantém a mesma aposta em até 24 concursos seguidos;

: mantém a mesma aposta em até 24 concursos seguidos; Bolão Caixa: apostas em grupo, a partir de R$ 14, com cotas individuais a partir de R$ 4,50.

O que torna a Lotofácil da Independência diferente

Assim como outros concursos especiais, a Lotofácil da Independência tem uma característica importante: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor será repartido entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente até a última faixa contemplada.

A loteria ainda distribui valores para quem acerta de 11 a 14 dezenas, mas a expectativa gira em torno da bolada histórica que pode transformar a vida de um ou mais ganhadores.

Último sorteio antes do concurso especial

O concurso realizado em 26 de agosto sorteou os seguintes números:

01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25.

Esse resultado marcou a última extração regular antes da edição mais aguardada da Lotofácil da Independência, que deve movimentar uma verdadeira corrida às apostas nos próximos dias.