Resultado da Federal: confira todos os bilhetes sorteados

O bilhete de maior valor foi premiado com R$ 500 mil.

Foto: Divulgação

O resultado da Federal do concurso 5996, realizado neste sábado (30), já está disponível. O sorteio distribuiu prêmios que vão de R$ 20 mil até meio milhão de reais. O bilhete de maior valor foi o 079032, premiado com R$ 500 mil.

Confira a lista completa dos bilhetes contemplados:

  • 1º prêmio – Bilhete 079032: R$ 500.000
  • 2º prêmio – Bilhete 014705: R$ 35.000
  • 3º prêmio – Bilhete 074532: R$ 30.000
  • 4º prêmio – Bilhete 060291: R$ 25.000
  • 5º prêmio – Bilhete 014599: R$ 20.503

O próximo sorteio da Loteria Federal está marcado para a próxima quarta-feira, 3 de setembro.

Como funciona a Loteria Federal

Na Loteria Federal, o participante escolhe o número impresso no bilhete que deseja concorrer, disponível em casas lotéricas ou com vendedores credenciados pela Caixa Econômica Federal. Cada bilhete é dividido em 10 frações, chamadas de “décimos”, que podem ser compradas separadamente ou em conjunto.

  • Valor do bilhete inteiro: R$ 40
  • Valor de cada fração: R$ 4
  • Premiação proporcional: o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

Formas de ganhar na Loteria Federal

Há diferentes maneiras de ser contemplado, o que torna a modalidade uma das mais acessíveis entre os jogos da Caixa. As possibilidades incluem:

  • Acertar um dos cinco números principais sorteados;
  • Combinar a milhar, a centena ou a dezena de qualquer prêmio principal;
  • Obter o número imediatamente anterior ou posterior ao do 1º prêmio;
  • Ter bilhetes com a dezena final igual a uma das três anteriores ou posteriores à do 1º prêmio (exceto os já premiados por aproximação);
  • Acertar a unidade do 1º prêmio.

Essa diversidade de premiações aumenta as chances de retorno em comparação a outras loterias.

Sorteios da Loteria Federal

A Loteria Federal realiza sorteios frequentes, o que mantém o jogo entre os mais populares do país. O calendário inclui:

  • Quarta-feira: extração semanal;
  • Sábado: extração regular;
  • “Enricou”: sorteio especial mensal;
  • Especial de Natal: edição anual de fim de ano com prêmios milionários.

