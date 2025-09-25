Média embarcada de café não torrado e torrado segue recuando

Os dados divulgados pela Secretária de Comércio Exterior (Secex) nesta segunda-feira (22), mostram a média diária exportada do café não torrado durante nos 15 primeiros dias úteis de setembro de 2025 ficou em 9,227 toneladas, seguindo com uma queda de 20,3% quando comparada com o embarcado durante o mês inteiro de setembro de 2024, que ficou em 11,576 toneladas. O volume total contabilizado durante a 3ª semana de setembro/25 ficou em 138,413 milhões de toneladas, e o mês inteiro de setembro do ano passado registrou 243,101 milhões de toneladas.

O faturamento total das exportações do produto durante a 3ª semana de setembro de 2025 foi de US$ 822,749 milhões, comparado a US$ 1,071 bilhão registrado durante o mês inteiro de setembro de 2024. O faturamento diário avançou durante os 15 primeiros dias úteis de setembro/25, apresentando um ganho de 7,5% ficando em US$ 54,850 milhões, comparado a US$ 51,005 milhões (contabilizados nos 21 dias de setembro/24).

